Attraverso una nota stampa, il sindacato Usb di Cagliari chiede una soluzione immediata per i lavoratori Aias, ormai stremati nelle forze per la situazione di precarietà in cui vivono da diverso tempo.

“Sollecitiamo la conclusione dell’ennesimo tavolo tecnico tra i funzionari dell’Ats e i vertici Aias per trovare una soluzione ai lavoratori dell’azienda, che si trovano strangolati dai debiti, senza più energie, pazienza e speranza e arresi all’idea che, ad oggi, l’unica via da percorrere sia la ricerca di un nuovo posto di lavoro. I lavoratori stanchi pensano non sia più possibile aspettare questo ulteriore tavolo tecnico che, ancora una volta, potrebbe non portare le soluzioni sperate, ma soprattutto non potrà risolvere il gravissimo problema economico che questa situazione di stallo ha recato a loro e alle loro famiglie, in quanto non solo l’azienda Aias non ha mai pagato regolarmente le mensilità, ma sembra attualmente non abbia alcuna intenzione di pagare gli 8 stipendi e risolvere la situazione definitivamente”. Conclude il coordinamento Usb di Cagliari.