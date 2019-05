Una donna di 49 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto a Samassi. La dinamica della tragedia non è stata ancora del tutto chiarita.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sanluri. L’incidente è avvenuto lungo la circonvallazione.

Per cause non ancora accertate si sono urtate frontalmente due auto condotte da due donne. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto dei carabinieri, dei vigili del fuoco e delle ambulanze del 118.

I medici, viste le gravi condizioni in cui versava la 49enne, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso, ma purtroppo il cuore della donna ha smesso di battere prima dell’arrivo del mezzo aereo.