“Il risultato ottenuto da Andrea Soddu è stato notevolissimo, specie in una situazione oggettivamente complessa per la differenza di bacino elettorale che distingue Sardegna e Sicilia”. Lo dichiara in una nota il portavoce del Campo Progressista, Luciano Uras, che sottolinea “la nostra giusta pretesa di rivedere l’articolazione delle circoscrizioni istituendone una per la Sardegna, condizione necessaria per garantire una presenza sarda nel Parlamento europeo”.

In ogni caso, scrive, “vale adoperarsi nell’ambito dei rapporti politici tra le forze che hanno concorso al sostegno della lista unitaria democratico/progressista perché la Sardegna non sia privata di una rappresentanza presso il Parlamento Europeo, favorendo l’opzione necessaria”. Sullo stesso tema interviene su Facebook il capogruppo di LeU in Consiglio regionale, Daniele Cocco: “Che aspetta Zingaretti a decretare l’elezione di Andrea Soddu al Parlamento europeo? È un atto dovuto ed un diritto acquisito per migliaia di sardi”.