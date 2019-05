“Stop all’utilizzo ai fini alimentari dell’acqua erogata nella subfrazione di Sa Castanza”. Lo stabilisce un’ordinanza firmata oggi dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. Stando a quanto evidenziato dai controlli fatti dall’Arpas e comunicati al sindaco dall’Assl di Olbia, “emerge la non rispondenza delle acque per superamento dei parametri di coliformi totali”, scrive Nizzi nel provvedimento in cui prende atto che “tali acque devono ritenersi non idonee per gli usi potabili e per l’incorporazione negli alimenti se non previa, prolungata bollitura”.

Da qui “il divieto dell’utilizzo ai fini alimentari sino a nuova comunicazione dell’Assl 2”.