Paura a Cagliari per la caduta di un albero di grosse dimensioni in via Monsignor Piovella.

L’albero cadendo ha coinvolto due vetture in sosta ed ha coinvolto buona parte della sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno provvedendo al taglio per ripristinare la viabilità e una pattuglia della polizia municipale che ha chiuso la strada per consentire al squadra dei vvff di lavorare in sicurezza.