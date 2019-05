Un pensionato e un giovane di Cabras sono ricoverati in gravi condizioni all’Ospedale San Martino di Oristano per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 8 di stamattina sulla strada provinciale numero 1 che collega la borgata del Rimedio a Torregrande.

Ferita, ma in modo lieve, anche una donna che viaggiava sul furgone condotto dal giovane di Cabras che si è scontrato con una Toyota Rav 4 guidata dal pensionato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute tre ambulanze del 118 e una pattuglia della Polizia stradale che ha eseguito i rilievi utili ad accertare la dinamica dell’incidente e eventuali responsabilità.

Il traffico, a quell’ora particolarmente intenso, ha subito pesanti rallentamenti.