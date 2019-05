Questa mattina l’Assessore Regionale all’Industria, Anita Pili e i Consiglieri Regionali, Fabio Usai, Stefano Tunis e Michele Ennas, si sono recati nello stabilimento EurAllumina di Portovesme per incontrare la RSU e i vertici dell’azienda e fare il punto sullo stato dell’arte della vertenza.

L’incontro è servito per ragionare sulle criticità e i nodi ancora da sciogliere per il completamento degli iter autorizzativi indispensabili per dare il via all’investimento per il rilancio della fabbrica. Nonchè su tutti gli ostacoli, come il rischio di chiusura delle centrali a Carbone e dunque della Grazia Deledda a Portovesme, che si frappongono alla reindustrializzazione del Polo Industriale di Portovesme e quindi alla ripartenza dello stabilimento. Senza il mantenimento in marcia della centrale, infatti, non sarà possibile realizzare l’infrastruttura del vapordotto, indispensabile per l’approvvigionamento energetico e il conseguente riavvio produttivo di EurAllumina.

I rappresentanti della Regione hanno ribadito gli impegni già presi in sede Ministeriale dal Presidente della Regione, Christian Solinas, sul ruolo che l’Amministrazione Regionale ha già dimostrato di voler intraprendere a favore della ripartenza totale del Polo Industriale di Portovesme In questa importante visita, ha spiegato il Consigliere Regionale, FABIO USAI, abbiamo ribadito la nostra ferma volontà di assumere un ruolo concreto e da protagonista nelle vertenze industriali del territorio e nello specifico quella EurAllumina da ormai dieci anni in attesa di risoluzione.

Come Regione faremo fronte unico con la dirigenza e la rappresentanza sindacale dei lavoratori nei confronti di ogni istituzione che si frapporrà al riavvio dell’attività produttiva. La ripartenza di EurAllumina vale, tra personale diretto, indiretto e dell’indotto, migliaia di buste paga delle quali il Sulcis Iglesiente ha urgente bisogno.