Il comune di Cagliari comunica che sono aperti i termini per la presentazione di domande di contributo per sostenere gli organismi aventi finalità sociali, compresi gli oratori cittadini, per le attività svolte o da svolgere nel 2019 in favore di minori, adulti, disabili e anziani dimoranti nel comune di Cagliari e per supportare le attività balneari per disabili.

Gli interessati possono presentare domanda entro il 26/06/2019.

L’avviso e la modulistica sono disponibili nella sezione Altri Avvisi e Bandi e nell’area tematica delle Politiche Sociali.