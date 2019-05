Spaccata durante la notte a Elmas. Nel mirino dei malviventi è finita la filiale del Banco di Sardegna al numero 162 di via Sulcitana. I malviventi, almeno quattro persone, hanno utilizzato una mazza per mandare in frantumi la vetrata degli uffici. Una volta dentro sono andati a colpo sicuro e hanno rubato una macchinetta “Cash-In /Cash-Out”.

Una apparecchiatura meccanica che permette il conteggio dei soldi. Hanno prelevato l’apparecchiatura e si sono allontanati a bordo di una Golf poi ritrovata bruciata in un cantiere. L’azione del commando non è passata inosservata. I residenti della zona, sentendo il rumore della vetrata che andava in frantumi, hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Cagliari, ma i ladri erano già lontani. Il bottino non è ancora stato quantificato.