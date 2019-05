Dopo il Vinitaly Italia 2019, ecco il secondo evento dei vini in Sardegna, l’Associazione I Love Music si presenta con la nuova manifestazione “Vini sotto le Stelle II edizione 2019”, due giorni di degustazioni attraverso un percorso enogastronomico tra i vini delle cantine regionali Sarde.

L’Exmà – EXibiting and Moving Arts, da venerdì 31 maggio fino a sabato 1 giugno, si colora e anima della presenza delle cantine vinicole sarde, manifestazione riproposta a grande richiesta dopo il grande successo della prima edizione.

Il programma in collaborazione con la FIS (Fondazione italiana sommelier Sardegna) prevede un percorso sensoriale attraverso la degustazione dei vini del territorio, dal Vermentino, al Nuragus di Cagliari per passare al Carignano e al Bovale e continuare con il Cannonau doc riserva e il Cagnulari.

Inoltre sarà presente la cantina Tani di Monti per la presentazione del miglior vino rosso italiano 2019 sardo: il Serranu, della cantina Tani di Monti (2015 Igt). A deciderlo è stata la giuria del 5StarWines del Vinitaly, fra una selezione di oltre 2.700 etichette.

L’evento avrà come cornice il bellissimo Centro Culturale d’Arte Exma, conosciuto nel passato come il Mattatoio di Cagliari, riqualificato per ospitare un centro d’arte con spazio per eventi di nicchia.

L’evento sarà accompagnato da un dj set curato da Radio X.