“Le opposizioni, in maniera compatta, chiedono l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla vertenza AIAS”, inizia così il comunicato inviato alla stampa da parte dei partiti del centro sinistra.

“24 consiglieri regionali di opposizione (Leu Sardigna, Pd, Progressisti, M5S) su proposta del gruppo LEU Sardigna, primo firmatario Eugenio Lai, hanno richiesto l’istituzione di una commissione d’inchiesta sul contenzioso Regione Aias e sullo stato di insolvenza economica dell’azienda nei confronti dei propri dipendenti, ormai esasperati, che vantano circa dieci mensilità arretrate”, prosegue la nota.

In particolare i firmatari dell’istanza chiedono di esaminare ed accertare se siano state rispettate dall’erogatore privato Aias le clausole risolutorie di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 23/25 del 9.5.2017, nelle quali, in particolare, viene considerata quale grave inadempimento contrattuale la “mancata corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori”, nonché il rispetto dell’intesa raggiunta in sede di tentativo di conciliazione effettuato presso la Prefettura di Cagliari, con la quale sono stati prorogati i termini della convenzione con l’erogatore privato AIAS sino al 30.6.2019.

In ultimo, ma non per ordine di importanza, i consiglieri firmatari ribadiscono la necessità di verificare sia l’ammontare di tutti i crediti vantati da società e cooperative che offrono servizi ad Aias che quelli presunti che l’azienda rivendica nei confronti della Regione Sardegna.