I Riformatori di nuovo in pressing sulla vertenza accise. “Il tema è stato inserito tra i punti fondamentali del programma elettorale con cui il centrodestra si è presentato alle Regionali, e non può essere trascurato”, dichiarano in una nota congiunta il coordinatore Pietrino Fois e il capogruppo in Consiglio regionale Michele Cossa.

Le imposte petrolifere sui prodotti realizzati in Sardegna devono restare nell’Isola, è la convinzione più volte manifestata dagli esponenti del partito. Anche perché, ribadiscono, “la differenza tra quello che ci viene trasferito e quanto ci è dovuto è di 4 miliardi, risorse necessarie per lo sviluppo dell’Isola”.

Quindi, incalzano Fois e Cossa, “alla luce degli incontri avuti con Salvini e con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, occorre dare una risposta sugli impegni presi”.