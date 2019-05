La cultura, le arti, i mestieri e l’enogastronomia con le degustazioni tipiche di un villaggio di pescatori, sono i tasselli principali della storia che il borgo marinaro di Arbatax racconterà nel weekend dell’1 e 2 giugno quando aprirà le porte per “Primavera nel cuore della Sardegna”, evento inserito nel circuito Aspen della Camera di Commercio di Nuoro. La manifestazione, curata dall’associazione Vele Corsare e patrocinata dal Comune di Tortolì, di cui Arbatax è frazione, è arrivata alla sua quinta edizione.

Sessanta i punti di ristoro dislocati tra le vie del borgo dove si potranno assaggiare spiedini di mare, fagottini con orata e ricci e vecchie fritte. Tantissime le ricette con prodotti della tradizione marinaresca ponzese che col tempo si sono legati indissolubilmente con la tradizione agropastorale del territorio ogliastrino. Cultura del cibo, identità, qualità della vita e rispetto per l’ambiente continuano ad essere gli elementi cardine della manifestazione. Un evento sempre più green che punta all’ecosostenibilità con l’utilizzo di materiale biodegradabile e a migliorare ancora di più la raccolta differenziata durante la due giorni. Fra gli appuntamenti di rilievo sabato alle 18 in piazza Colombo il regista Giovanni Zoppeddu presenterà il suo documentario “Diario di Tonnara”, in cartellone anche al cinema Garibaldi.

Poi tanta musica e spettacoli, esposizioni di artigianato, mostre fotografiche, reading letterari, visite guidate al parco naturalistico Bellavista, al Faro e al Teleposto meteo, escursioni nel golfo in motonave. Immancabile il tour alla scoperta dei murales del porto e al disegno dedicato alla centesima edizione del Giro d’Italia, che nel maggio 2017 ha visto Tortolì-Arbatax come città tappa. Tra i volontari quest’anno anche venti ragazzi del liceo linguistico di Lanusei che faranno da Cicerone. E ancora si strizza l’occhio allo sport con la gara di nuoto “III Trofeo Arbatax Borgo Marinaro” sulla distanza di 5 km (fondo) organizzata nelle acque antistanti la spiaggia di ponente.