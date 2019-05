Si è sentita male mentre viaggiava sulla nave da crociera Msc Bellissima e rischiava di morire. Una 55enne statunitense è stata soccorsa e trasportata in ospedale con un elicottero dell’Aeronautica militare dell’80/o Centro Csar (Combat Search and Rescue) di Decimomannu. L’allarme è scattato poco prima delle 9 quando è arrivata la richiesta di intervento da parte della Prefettura di Cagliari.

La nave in quel momento si trovava a circa 40 miglia a sud di Capo Carbonara ed era in navigazione verso la Spagna. L’elicottero HH-212 del centro di Decimomannu si è alzato in volo e ha raggiunto la Msc Bellissima. I soccorritori si sono calati con un verricello e hanno poi trasferito a bordo la paziente.

Il velivolo è atterrato al Brotzu alle 10 e la donna è stata affidata ai medici dell’ospedale per le cure del caso. Alle operazioni, coordinate dall’Italian Air Operation Centre, ha preso parte anche il personale del 118.