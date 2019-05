Dal 27 giugno Sardegna e Spagna saranno più vicine. Oggi Air Europa, la compagnia aerea spagnola in fortissima ascesa nel settore dei voli intercontinentali, ha annunciato che dalla fine di giugno e sino a settembre l’aeroporto “Riviera del corallo” sarà collegato con quello di Madrid, che è l’hub dal quale il vettore gestisce il proprio network di oltre cinquanta voli verso Brasile, Cile, Perù e altri Paesi sudamericani.

Alghero è il quarto nodo italiano della rete di Air Europa in Italia dopo Milano, Roma e Venezia. Per la compagnia la Sardegna è una vera scommessa. “Questa nuova iniziativa permetterà a Air Europa di consolidare la sua presenza sul mercato italiano,in crescita di oltre il 10% rispetto al 2018 – afferma da Alghero Renato Scaffidi, General Manager Italia di Air Europa – Questa tratta collegherà la Sardegna con la Spagna e il Sud America, facendo crescere l’outgoing ma con un impatto molto importante sull’incoming”.

La tratta risponde anche “ad una crescente richiesta di soggiorni in quest’isola meravigliosa, abbinandoli a comodissimi collegamenti aerei, creando nuovi flussi turistici”, aggiunge. Il volo per Madrid andrà avanti con cadenza bisettimanale sino alla fine di settembre, ma in base al coefficiente di riempimento dei velivoli Air Europa valuterà se rendere il collegamento annuale.