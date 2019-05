Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 marzo, a seguito di alcune segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, a “Porto Corallo”, nel comune di Villaputzu, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un peschereccio.

A causa di un probabile corto circuito è andata in fiamme la plancia comandi. Sul posto è stata inviata la squadra di Pronto intervento “8A” del distaccamento di San Vito.

Gli operatori dei VVF all’arrivo sul posto hanno localizzato l’imbarcazione e saliti a bordo hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno coinvolto la strumentazione della plancia comandi, evitando che il rogo si propagasse all’interno, mettendo così il natante in sicurezza.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.