Dall’1 al 7 giugno sarà la sola Alitalia a collegare Olbia con Roma e Milano in regime di continuità territoriale senza compensazioni economiche. L’intesa raggiunta con Air Italy per la condivisione delle tratte non è in discussione, ma il vettore sardo-qatariota deve riprogrammare buona parte della sua attività in tempi brevi e soprattutto trovare gli aerei per garantire il servizio secondo gli accordi presi con l’ex compagnia di bandiera.

Per questo motivo la Regione, che deve assicurare la mobilità dei sardi, ha autorizzato Alitalia a volare nel periodo transitorio, appunto i primi sette giorni di giugno e sino a quanto Air Italy non sarà pronta a partire. Questo significa che se la compagnia con base ad Olbia riuscirà ad organizzarsi prima del 7 potrà chiedere alla Regione l’autorizzazione a volare sin da subito tra Olbia e gli hub di Roma e Milano, con contestuale riprotezione dei passeggeri da Alitalia.

E si spiega anche perché sul sito di Air Italy non sia ancora possibile prenotare i voli in regime di continuità. Nel frattempo lavoratori e i sindacati attendono comunicazioni ufficiali dai vertici del vettore sardo-qatariota per definire l’organizzazione del servizio.