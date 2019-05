L’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna ha approvato altri 104 elenchi contenenti le richieste per il bonus idrico integrativo 2017 trasmessi dalle amministrazioni comunali.

Gli elenchi, che si aggiungono ai 70 approvati a fine aprile, saranno immediatamente trasmessi ad Abbanoa che provvederà all’erogazione dell’agevolazione: una riduzione degli importi delle bollette dell’acqua per in nuclei familiari con reddito Isee fino a 20 mila euro. Contestualmente gli uffici dell’Egas procedono le istruttorie sulle altre richieste trasmesse dai Comuni sardi con l’obiettivo di assegnare il bonus agli aventi diritto in tempi rapidi.

La determinazione dirigenziale di approvazione degli elenchi dei Comuni (la numero 123 del 30 maggio 2019) è consultabile nell’Albo pretorio on line sul sito internet dell’Ente, www.egas.sardegna.it.