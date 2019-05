“Edoardo Rixi si è distinto per l’attenzione costante e concreta sui piccoli e grandi problemi che toccano da vicino i sardi”. Così il coordinatore della Lega per la Sardegna Eugenio Zoffili dopo le dimissioni di Rixi da sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

“Penso ai suoi sopralluoghi al ponte di Oloè di Oliena, alla diga incompiuta di Combidanovu a Orgosolo, al complesso dossier sulla continuità territoriale e dei porti – ha aggiunto il deputato del Carroccio – cose di cui sono certo continuerà a occuparsi anche da responsabile della Lega per infrastrutture e trasporti, ben sapendo che in tutta la Sardegna, e non solo, troverà sempre la massima collaborazione e disponibilità”.