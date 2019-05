“Abbiamo appreso dalle agenzie di stampa la decisione di Pietro Bartolo di optare per l’elezione nel collegio insulare. Per questa scelta ho manifestato personalmente la mia disapprovazione al segretario nazionale Zingaretti al quale rivolgo, ancora una volta, un invito affinché persuada Pietro Bartolo a rivedere e rivalutare la sua scelta. Allo stesso tempo lancio un appello accorato a Pietro Bartolo perché, anche alla luce della migliaia di voti ricevuti in Sardegna, possa ripensare alla sua decisione”. Lo dice il segretario regionale del Pd sardo, Emanuele Cani.

“L’isola attraversa un momento particolarmente delicato ed è necessario che all’operato che Pietro Bartolo svolgerà al Parlamento Europeo si affianchi quello di chi, è il caso di Andrea Soddu, conosce i problemi della Sardegna perché li vive quotidianamente – aggiunge Cani – Come Partito Democratico della Sardegna continueremo la nostra azione di persuasione con Pietro Bartolo, sino all’ultimo giorno utile”.