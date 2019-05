L’Esecutivo guidato da Christian Solinas ritira il ricorso contro il decreto sicurezza del Governo presentato a gennaio di quest’anno dalla Giunta Pigliaru alla Corte Costituzionale.

La motivazione: “Non sussiste l’interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto l’ambito materiale di riferimento non rientra nella competenza legislativa della Regione e non pregiudica le prerogative regionali, o comunque non appare più di interesse”.

A suo tempo, l’ex governatore di centrosinistra aveva dichiarato di agire “in stretto coordinamento con altre regioni italiane perché il decreto nasce da presupposti errati e sta danneggiando seriamente un sistema di accoglienza dei richiedenti asilo faticosamente costruito in questi anni”.