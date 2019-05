“Il re è nudo: la mancanza di un vero piano industriale di rilancio, mai veramente intrapreso dalla compagnia a partecipazione qatariota, ha comportato il fatto di non farsi trovare preparata, con un numero di aeromobili sufficienti per poter soddisfare le esigenze della continuità e dei passeggeri in senso lato”.

Lo dice il segretario regionale della Filt Cgil, Arnaldo Boeddu, in merito al periodo di transizione di sette giorni nei quali Alitalia continuerà ad operare sui voli da e per Olbia.

“Nei prossimi giorni – annuncia – reitererò la richiesta di un incontro urgente con i vertici di Air Italy proprio per fare il punto del piano assunzioni, del rientro nella sede di Olbia dei lavoratori recentemente trasferiti a Milano Malpensa e dell’incremento in tempi brevissimi della flotta”.