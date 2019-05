Tanta paura a Decimoputzu per l’incendio di un capannone che al suo interno aveva una decina di bombole GPL.

Sul posto sono giunti diversi mezzi dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area intorno allo stabile.

In corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.