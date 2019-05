Notte movimentata per i vigili del fuoco del Comando di Cagliari. Due gli interventi tra Cagliari e Quartu Sant’Elena.

In città un incendio ha interessato un camion ristoro nella zona di Is Mirrionis. Le operazioni di spegnimento sono state rese difficili dalla presenze di alcune bombole di Gpl all’interno del mezzo. Le cause del rogo sono in fase di valutazione.