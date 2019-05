Sono stati ritrovati piccoli frammenti di metallo nella pizza prosciutto funghi “Chef Select”, con scadenza 02/06/2019, in vendita nei supermercati del gruppo Lidl.

Questa la decisione presa dall’azienda produttrice, la società alimentare Sodebo in accordo con l’Agenzia federale belga per la sicurezza della catena alimentare (Afsci).

Il Presidente dello “Sportello dei diritti”, Giovanni D’Agata, invita tutti i clienti a non consumare più il prodotto interessato, perché potenzialmente nocivo per la salute in caso di ingestione (pericolo di lesioni), e a riportarlo alla loro filiale Lidl, che provvederà a rimborsare loro il prezzo.