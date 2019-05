Le condizioni meteo, verrebbe da dire finalmente, sono migliorate. Sensibilmente. Un miglioramento che trae origine da un campo di Alta Pressione che dalla Penisola Iberica si sta espandendo in direzione est, pur ostacolato da un vortice ciclonico ben radicato tra il sud d’Italia e la Grecia. Vortice che sta portando qualche rimasuglio d’aria fresca, in formazione di blanda ventilazione settentrionale, ma che in termini di precipitazioni non avrà alcun effetto.

La situazione è destinata a migliorare ulteriormente nel fine settimana, un primo weekend di giugno che si preannuncia dal sapore d’Estate. Avremo meteo splendido, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi un po’ dappertutto e le poche nubi che potrebbero generarsi nell’interno durante le ore più calde non daranno luogo a fenomeni.

Le temperature aumenteranno, portandosi su valori consoni ai primi di giugno. Ci aspettiamo punte di 28-30°C in alcune località dell’Isola, specie nelle grandi piane. Caldo che però dovrebbe accelerare entro metà della prossima settimana, quando invece le massime potrebbero raggiungere o superare per la prima volta in stagione 32°C. Caldo sì, ma non eccessivo. Per chi andrà al mare nel weekend tenete conto che le temperature delle acque superficiali del Mediterraneo sono al di sotto delle medie e che quindi chi vorrà fare il primo bagno dovrà fare i conti con un acqua per niente gradevole.

