Domani 1° giugno il festival Echi lontani prosegue a Cagliari con una serata interamente dedicata al genio di Johann Sebastian Bach.

L’appuntamento è alle 21 nella sede della Fondazione Siotto, dove si esibirà il duo composto da Yun Kim (violino) e François Fernandez (viola e violino) in una serata dal titolo “Partita, sonate et suites. Musiche di Johann Sebastan Bach”.

Echi lontani Il festival, pensato per divulgare il prezioso patrimonio della musica antica, è organizzato dall’omonima associazione culturale in partenariato con il Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina”, insieme alla Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” e all’associazione culturale “Le Officine”.

È tra i membri del network Rema, l’unico rappresentante per la musica antica in Europa nato con lo scopo di favorire lo scambio di conoscenze, informazioni e collaborazioni nel campo della musica antica.

***

Yun Kim Fernandez La violinista coreana Yun Kim Fernandez ha studiato presso le prestigiose Yewon School e Seoul Arts High School di Seoul, in Sud Corea, per poi proseguirli all’Università Nazionale di Seoul e completarli presso la Northwestern University.

Nel 2016 ha conseguito la laurea al Conservatorio Reale di Bruxelles in Belgio.

Suona in formazioni come La Petite Bande ed Aspetti Musicali in Belgio, in Olanda con il Concerto Barocco, ed in altri ensembles sparsi per l’Europa, oltre che con la Formosa Baroque Orchestra a Taiwan.

***

François Fernandez Figlio di musicisti, dopo aver iniziato a undici anni lo studio del Violino ‘moderno’, a quattordici si è dedicato al Violino barocco sotto la guida di Sigiswald Kuijken, con il quale si è diplomato nel 1980 al Conservatorio Reale de L’Aja, diventandone uno dei più stretti collaboratori.

Ha inizialmente insegnato ai Conservatori di Toulouse, Liegi, Bruxelles e Trossingen, ha ottenuto nel 1998 la cattedra di Violino Barocco al CNSM di Parigi (Conservatorio Nazionale Superiore di Musica) e, dal 2009, è il successore di Sigiswald Kuijken al Conservatorio Reale di Bruxelles (parte di lingua fiamminga), oltre che ad essere continuamente presente a corsi internazionali di Musica Antica in Belgio e Spagna.

Insieme ai colleghi Rainer Zipperling e Philippe Pierlot, François Fernandez ha fondato nel 1991 la casa discografica “FLORA”, con la quale, oltre ad altre registrazioni, ha inciso l’integrale delle Sonate e Partite di J.S. Bach e l’integrale delle Sonate per Violino e Clavicembalo concertato sempre di J.S. Bach.