Non ci sono più le mezze stagioni, dicono in molti. Un inverno eccezionale che pare non voler finire, con nevicate abbondanti anche in maggio e violente piogge nel fondovalle. Nei prossimi giorni sono invece attese temperature estive; la primavera che sembra scomparsa. E c’è già chi parla di un’estate torrida con un caldo record, ma gli esperti meteo avvertono: diffidate da previsioni a medio e lungo termine.

“I modelli matematici più attendibili offrono garanzie per un periodo di 5 – 7 giorni”, spiega il meteorologo della Provincia di Bolzano Günther Geier. A differenza dei sistemi automatizzati, l’esperto valuta in base alla sua esperienza e a alle specificità locali del territorio. Secondo Geier, “la vera difficoltà nelle previsioni sono gli eventi estremi come i temporali, che sono molto locali, a due chilometri di distanza la situazione può cambiare radicalmente”.