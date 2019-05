Il Centro Islamico di Bologna organizza un campo estivo per bimbi italiani musulmani.

Un’iniziativa creata “pensando alle esigenze di genitori lavoratori musulmani che non sanno come organizzare il tempo libero dei figli nelle lunghe vacanze estive dalla scuola”. Il progetto sarà dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni e sono già state aperte le iscrizioni per il periodo dal 17 al 28 giugno, ma non è escluso che l’esperienza possa proseguire in caso di buona affluenza. La Comunità di Bologna è guidata da Yassine Lafram, presidente nazionale dell’Ucoii.

“I campi estivi normali sono troppo costosi e di solito i bambini si trovano in ambienti cattolici o laici/atei”, spiega al Corriere di Bologna la vicepresidente del Centro, Rasmea Salah. “Per questo abbiamo pensato a un campo estivo che sia abbastanza economico e con attività islamiche”. A partire dal catechismo.

“Così come esiste per i bambini cattolici e ci sono attività organizzate dalla Curia o gli scout, anche noi abbiamo bisogno di insegnare i principi dell’Islam ai nostri bambini che durante l’anno sono molto impegnati a scuola”.