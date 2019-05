Gli staff degli assessori della Giunta Solinas prendono forma. Ognuno dei dodici ha diritto a scegliere tre figure: un capo di Gabinetto, un segretario particolare e un consulente. Tra quelle già indicate c’è l’ex consigliere regionale Efisio Arbau (Psd’Az) nominato capo di gabinetto dell’assessora all’Agricoltura Gabriella Murgia. “Il mio è un ruolo tecnico di supporto all’azione politica. Lo farò con il dovuto silenzio. La passione non manca e la competenza, se giungerà, la misuriamo sul campo e non a chiacchiere autoreferenziali”, scrive l’esponente del Psd’Az su Facebook.

Quasi al completo la squadra del responsabile di Enti locali e Urbanistica Quirico Sanna: Andrea Cocco capo di gabinetto, Stefano Esu consulente. Segretario particolare dell’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Frongia, è Lucia Tidu, capo di gabinetto Vincenzo Corrias, già alla guida della segreteria di Beppe Pisanu. Stesso ruolo per il dipendente regionale Marco Pinna, ma al Lavoro con Alessandra Zedda.

Già definita la squadra dell’assessore al Turismo Gianni Chessa: capo di gabinetto sarà Pino Calvisi, segretario particolare Giorgio Adamo, consulente la consigliera comunale di Domus de Maria Roberta Loi. Ancora aperta la partita delle nomine dei direttori generali degli assessorati. In pole per la Sanità ci sarebbe Marcello Tidore, già dirigente dei servizi di accreditamento delle strutture sanitarie in assessorato.