Più di 130 piloti provenienti da 29 Paesi sparsi per il mondo e suddivisi in otto categorie. Sono i protagonisti di Grand Prix of Italy, tappa italiana del campionato mondiale Uim di Aquabike, che si disputa in questo weekend a Olbia.

L’evento è stato presentato ufficialmente oggi nell’auditorium del museo archeologico del Molo Brin dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, dal comandante della capitaneria di porto, Rosario Morello, e da Nicolò di San Germano, fondatore di H2O Racing, la società che organizza l’evento.

Alla presentazione c’erano anche alcune star della disciplina, da Jeremy Perez, campione uscente di Runabout, a Rashid Al Mulla, campione del mondo 2018 in Freestyle, da Kevin Reiterer, campione del mondo 2018 Ski Division GP1, a Roberto Mariani, terzo in freestyle l’anno scorso, sino alla colombiana Andrea Dominguez, unica donna della categoria Runabout GP 2. Oggi le pre-qualifiche di Runabout GP1 e GP2, rese necessarie dalla straordinaria adesione alla gara.