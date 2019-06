Al via la ricognizione per la stima dell’entità delle risorse necessarie. Domande entro il 7 giugno 2019.

Sostegno alla popolazione e alle attività produttive che hanno subito danni in seguito agli eventi meteorologici del 10 e 11 ottobre 2018. Il Comune ha pubblicato un avviso per effettuare una stima dell’entità delle risorse necessarie. Gli interessati hanno tempo sino alle ore 13 di venerdì 7 giugno 2019 per fare istanza e accedere all’eventuale assegnazione di contributi.

L’avviso, la modulistica e relativa modalità di presentazione, sono consultabili e scaricabili attraverso l’area tematica opportunamente dedicate (link più sotto) del Portale istituzionale. In alternativa, è reperibile presso il Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza nella via Mercalli 31.