Al porto cittadino, nell’ambito di due distinti controlli operati sui passeggeri appena sbarcati dai traghetti di linea, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto addosso a due persone– il primo classe 1991 ed il secondo classe 1962 – marijuana e hashish.

All’aeroporto di Cagliari Elmas, i Finanzieri hanno trovato marijuana abbandonata nella zona riservata alle partenze.

A Cagliari, in via Newton, i Baschi Verdi hanno individuato due giovani (di cui uno minorenne) in possesso di hashish.

Sempre nel capoluogo, nel corso di un controllo in via Premuda, i militari hanno fermato un uomo, classe 1987, trovato in possesso di 10,8 grammi di cocaina e 1,1 grammi di hashish e lo hanno denunciato alla locale Autorità Giudiziaria.

Durante i controlli sono stati fermati due giovani, entrambi classe 2000, trovati in possesso di hashish e di marijuana.

In piazza Matteotti, presso la stazione Arst, le Fiamme Gialle hanno individuato un soggetto classe 1995 in possesso di marjuana.

A Quartu Sant’Elena, in via delle Musica, i Baschi Verdi, durante una perlustrazione della zona, hanno rinvenuto, occultati tra i cuscini di un divanetto abbandonato lungo la strada, 29,7 grammi di hashish, suddivisi in 19 dosi, un bilancino di precisione e una Katana di 55 centimetri.

Ulteriori controlli nella zona, hanno consentito di rinvenire, occultati all’interno di un mastello per i rifiuti, 33 grammi di marijuana, suddivisi in 33 dosi, oltre ad alcune bustine strumentali al confezionamento.

A Capoterra, i Finanzieri hanno rinvenuto, abbandonati sul ciglio di una delle vie principali, 2,6 grammi di hashish. Medesima circostanza è occorsa a Villa San Pietro, dove i militari hanno trovato 7,6 grammi di marijuana e 5,15 grammi di hashish.

A Pula, nel corso di un controllo all’interno di un autobus di linea, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto un involucro occultato tra i sedili, contenente 25 gr di hashish.

A Quartu Sant’Elena i baschi verdi unitamente alle unità cinofile, hanno individuato un soggetto, classe 1999, in possesso di grammi 2,5 di hashish.

Tutte le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e gli assuntori segnalati all’Autorità Prefettizia.