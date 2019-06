Il 26 maggio scorso i Carabinieri di Orani (Nu) mentre effettuavano un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in un terreno nell’agro di Orani in quanto, un allevatore del paese aveva trovato sette pecore morte per cause apparentemente inspiegabili.

I militari hanno deciso quindi di approfondire l’accaduto ed hanno richiesto l’intervento di un veterinario che, dopo aver verificato lo stato delle carcasse è arrivato alla conclusione che la causa della morte era dovuta da un fulmine che ha folgorato i poveri animali.