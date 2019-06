Un pensionato cagliaritano di 88 anni, Adolfo Musini, è stato trovato morto questa sera nella sua abitazione al numero 6 di piazza Valsassina, nel quartiere di San Michele.

La scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco chiamati da un amico che non riusciva a mettersi in contatto con lui. L’uomo quasi ogni giorno andava a fare la spesa per il pensionato che aveva difficoltà a muoversi.

Oggi non riuscendo a parlargli ha chiamato i vigili del fuoco. I pompieri sono entrati da una finestra e hanno trovato la casa al buio e l’anziano a terra privo di vita. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri della Compagnia di Cagliari. Al momento non si conoscono le cause del decesso.

L’anziano avrebbe delle ferite alla testa. Si attende l’arrivo del medico legale per accertare se si sia trattato di una caduta o se la morte dell’anziano sia riconducibile a un omicidio.