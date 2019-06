Accoltellamento nel corso della notte in una appartamento di via Podgora a San Michele a Cagliari. Si tratterebbe di una lite in ambito familiare.

Sul posto sono intervenute le Volanti e ora gli uomini della Sezione omicidi della Squadra Mobile stanno eseguendo i primi accertamenti, ma non possono ancora a parlare con il ferito, ricoverato all’ospedale ‘Brotzu’ di Cagliari in codice rosso e sotto le cure dei medici.