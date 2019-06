Pili (Unidos), mezzi militari vicino alla Prima Spiaggia di Teulada: “Militari in borghese a fare il bagno?”

Due mezzi militari, “escono fuori dalla base per raggiungere la Prima Spiaggia e consentire ad una decina di militari di farsi il bagno”. La denuncia è in un video postato dal leader di Unidos Mauro Pili, che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook le immagini di due VM dell’Esercito parcheggiati nella macchia mediterranea, in uno sterrato, a pochi metri dalla Prima spiaggia di Teulada (Su).

Il video, con in sovrimpressione ‘Teulada Prima Spiaggia’ e l’orario ‘17,46’, mostra una decina di persone in borghese, magliettina, bermuda e teli da spiaggia, che salgono dalla spiaggia e prendono posto nei mezzi militari, che poi si allontanano.

“Nel giorno delle parate, delle finte feste, a Teulada si assiste all’arroganza senza precedenti! In spiaggia, a farsi il bagno – conclude Pili -, con i mezzi usati nei teatri di guerra”.