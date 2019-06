Settimana che vedrà i segni di terra impegnati al lavoro e dovranno dare prova delle loro capacità per essere riconfermati. Non mancheranno imprevisti che comunque potranno essere risolti grazie alla tenacia che li contraddistingue. In amore le cose miglioreranno soprattutto verso il fine settimana, quando alcune situazioni si evolveranno naturalmente. I segni d’aria potrebbero avere delle divergenze con il partner, ma il buon umore riuscirà a tenere a bada le tensioni e il nervosismo. Bisognerà però evitare i litigi per non causare crepe nel rapporto. Sarà una settimana di successi lavorativi per i segni di fuoco, che potranno raccogliere i frutti dei loro sacrifici. Ci saranno anche tante belle occasioni per migliorare ancora. Anche se l’amore non sarà al top, nel fine settimana ci saranno tuttavia dei chiarimenti che aiuteranno a migliorare i rapporti di coppia. Settimana lavorativa piena di ostacoli per i segni d’acqua, ci saranno problemi con i colleghi e possibili discussioni con superiori che potrebbero degenerare. Sarà meglio evitare di dire qualche parola di troppo per non compromettere i rapporti. Alcuni saranno portati a prendere delle decisioni importanti per il futuro sentimentale e quindi ci sarà bisogno di riflettere. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: questa settimana il rapporto con il partner si preannuncia molto conflittuale. Giovedì e venerdì saranno delle giornate parecchio nervose in cui dovrete cercare di stemperare i toni. La luna in opposizione non vi renderà tranquilli, tuttavia farete di tutto per apparire sereni e distesi. Per i single si preannunciano invece giornate molto romantiche in compagnia di nuove conoscenze.

Lavoro: questa settimana potreste avere delle problematiche nel lavoro, che non vi faranno stare tranquilli. Ciò nonostante cercherete di fare buon viso a cattivo gioco e di superare ogni difficoltà tenendo bene in mente l’obiettivo da raggiungere.

Toro

Amore: settimana piena di imprevisti e problematiche, per allentare il nervosismo causato da contrattempi sul lavoro uscite più spesso con gli amici o con il partner. La situazione migliorerà soprattutto verso il fine settimana, quando alcune situazioni troveranno una soluzione concreta. Novità in arrivo in amore anche per chi ha avuto delusioni in passato.

Lavoro: sul lavoro dovrete cercare di essere maggiormente dinamici e far capire ai vostri superiori quanto valete. La stanchezza potrebbe prendere il sopravvento, ma dovrete cercare di resistere. Alcuni grattacapi saranno inevitabili verso la parte centrale della settimana, ma fortunatamente si risolveranno presto.

Gemelli

Amore: la vostra relazione sentimentale proseguirà al meglio grazie al vostro buon umore. Anche se a inizio settimana potranno sorgere dei dubbi nei confronti del partner a causa delle sue eccessive assenze, avrete comunque delle conferme che spazzeranno ogni incertezza. I single invece dovranno cercare di essere meno possessivi se vorranno evitare litigi.

Lavoro: la settimana in corso vedrà la Luna sul vostro segno zodiacale. Negli ultimi tempi siete stati molto impegnati a livello professionale e finalmente adesso potreste cominciare a vedere i primi risultati. Le prospettive per ottenere risultati positivi ci sono tutte, dunque non vi resta che attendere.

Cancro

Amore: le giornate di questa settimana saranno molto importanti per voi. Potreste dover prendere delle scelte decisive per il vostro futuro sentimentale e quindi dovrete ponderare ogni decisione per non avere conseguenze negative. Parlate apertamente con chi vi sta vicino per chiarire i vostri sentimenti. Sorprese in arrivo per i cuori solitari.

Lavoro: ci saranno diversi problemi al lavoro durante questa settimana, per via di alcune difficoltà che incontrerete nel portare a termine i vostri compiti. Cercate però di non causare malumore e di non litigare con chi vi sta attorno, non fareste altro che compromettere i rapporti.

Leone

Amore: durante questa settimana vi sentirete carichi di energie e riuscirete infatti a conseguire tanti successi, non solo nel campo professionale, ma anche in quello amoroso. Gli eventi positivi che accadranno vi metteranno di buon umore e questo aiuterà a migliorare la vostra relazione di coppia.

Lavoro: la vostra situazione lavorativa sembra essere migliorata notevolmente. Purtroppo se avete accettato dei compromessi per non farvi sfuggire delle belle occasioni dovrete subirne le conseguenze. Una nota positiva sono comunque le soddisfazioni che cominciano ad arrivare e che ripagano degli ostacoli che avete attraversato.

Vergine

Amore: Marte sul vostro segno zodiacale vi regalerà delle giornate magnifiche, anche se tuttavia qualche discussione con il partner a causa degli impegni di lavoro stressanti sarà inevitabile. Cercate di mantenere la calma e spiegare la situazione alla vostra anima gemella, che se vi ama vi comprenderà. Altrettanto impegnativa sarà la settimana per i single, che però si rilasseranno nel fine settimana.

Lavoro: siete delle persone molto dinamiche, che non amano oziare e questa settimana sarà particolarmente ricca di impegni per voi, ma sarà anche piena di tante soddisfazioni. Porterete a termine molti impegni, alcuni dei quali decisamente importanti, che vi metteranno al centro dell’attenzione.

Bilancia

Amore: la vita sentimentale questa settimana non sarà per nulla soddisfacente. Potrebbero esserci in atto alcune discussioni per questioni di gelosia. Se pensate che all’interno del vostro rapporto ci sia un terzo incomodo chiedete spiegazioni e non mollate la presa. Chi è single potrà sfruttare il suo fascino per fare nuove conoscenze.

Lavoro: sarà una settimana leggera sul fronte lavorativo, però le vostre finanze potrebbero subire un leggero calo e questo vi costringerà a spendere di meno. Questo non vuol dire che avrete poca disponibilità economica, perché il periodo appena trascorso è stato fruttuoso, ma dovete essere più oculati nelle spese.

Scorpione

Amore: dedicherete la settimana interamente alla vostra anima gemella e questo gioverà sulla vostra relazione di coppia. Trascorrerete insieme al partner momenti dolcissimi che non dimenticherete mai e forse potrà esserci anche una sorpresa inaspettata. I cuori solitari faranno molte conquiste, l’estate è vicina e in vista ci sono anche tanti viaggi.

Lavoro: questa settimana potreste affrontare qualche ostacolo sul lavoro, che però potrete superare grazie all’aspetto favorevole dei pianeti. Il periodo è comunque positivo e basterà fare qualche piccolo sforzo per raggiungere degli obiettivi che vi eravate prefissati.

Sagittario

Amore: la settimana si preannuncia tosta dal punto di vista sentimentale, dovrete cercare di non perdere la calma e di non dar peso alle provocazioni. Stemperate le tensioni con il partner cambiando atteggiamento e sfruttate il buonumore per addolcire i momenti di nervosismo. I single avranno buoni motivi per sperare in un’intesa che si va rafforzando sempre più.

Lavoro: sarete di buon umore durante la settimana e questo vi permetterà di portare a termine senza troppa fatica i vostri progetti lavorativi, garantendovi dei guadagni in più rispetto al solito. La tenacia come sempre non vi manca e ci sarà anche un pizzico di fortuna a proteggere ogni iniziativa.

Capricorno

Amore: la sfera sentimentale potrebbe non essere al massimo questa settimana, e purtroppo le stelle non saranno dalla vostra parte. Andrà meglio nel fine settimana, quando avrete più tempo per chiarire con il partner e chiedere conto e ragione di alcuni comportamenti che non vi garbano. Weekend rilassante per tutti, anche i single potranno svagarsi e godere della loro libertà.

Lavoro: avete deciso di scaricare la tensione sul lavoro, impegnandovi al massimo per realizzare i vostri progetti. E infatti avrete molte cose da svolgere, che non vi lasceranno tregua e vi permetteranno di non pensare ai problemi di cuore. Tuttavia, concedetevi una pausa nel weekend.

Acquario

Amore: potreste essere tristi durante la settimana e una serie di ricordi nostalgici potrebbe mettervi giù di morale. Cercate di distrarre la vostra mente scacciando via i pensieri negativi e concentrate la vostra attenzione al presente, che decisamente non è male. I single potranno avere delle belle occasioni per fare importanti cambiamenti nella loro vita.

Lavoro: sul lavoro potrebbe essersi qualche dissidio con un collega già a inizio settimana. Probabilmente non sarete al pieno delle vostre, ma nel weekend potrebbe invece esserci un recupero. Sarà meglio concentrarsi sugli impegni ed evitare che qualche parola di troppo possa far scoppiare un litigio.

Pesci

Amore: in amore potrete finalmente vivere delle belle emozioni. Dopo un periodo di problemi a livello sentimentale riuscirete finalmente a ritrovare la serenità perduta. Sabato e domenica saranno due giornate particolarmente piene di passione. Anche per i single è in arrivo una settimana scoppiettante, faranno faville.

Lavoro: i transiti planetari della settimana annunciano un periodo sereno e tranquillo nella sfera lavorativa. Ci saranno dunque buone occasioni per intraprendere nuovi progetti, soprattutto nelle giornate di mercoledì e giovedì, che potranno rivoluzionare le prospettive future.