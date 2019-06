I Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, hanno intensificato i controlli stradali su furgoni e autocarri per contrastare il fenomeno del trasporto illecito di rifiuti che costituisce uno dei reati più diffusi in materia ambientale in provincia.

In uno di questi servizi i militari di Nurri (Su), hanno intercettato e controllato un furgone con due marocchini a bordo, che trasportava lavorazioni industriali, apparecchiature elettroniche e materiali ferrosi vari. L’accertamento ha permesso di verificare che i due effettuavano l’attività di smaltimento di rifiuti senza essere in possesso di alcuna autorizzazione o iscrizione all’Albo Nazione Gestore Rifiuti, necessaria per effettuare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti di ogni genere. Per questo motivo i due extracomunitari sono stati denunciati a piede libero e il furgone, insieme al carico, sono stati sequestrati. Sono in corso accertamenti per individuare sia il luogo dove è stato prelevato il materiale ferroso che i siti dove sarebbero stato poi smaltito.