Il quartiere San Michele a Cagliari non è stato teatro solo dell’omicidio di Adolfo Musini: questa mattina un 63enne è stato accoltellato e non si può escludere che i due episodi siano collegati.

L’uomo è stato trasportato in ospedale con numerose ferite al torace, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto intorno alle 5 in una abitazione in via Podgora. Probabilmente qualcuno si è introdotto in casa del 63enne e lo ha aggredito, anche se su questo elemento non arrivano conferme.

Il 63enne è stato soccorso dai medici del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante. Il caso è poi passato in mano alla squadra mobile.