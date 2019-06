Condizioni meteo nettamente migliorate nel primo weekend di giugno, un miglioramento che come sappiamo è stato provocato da un robusto campo di Alta Pressione proveniente da ovest. Alta Pressione che in settimana è destinata a rafforzarsi, non solo, usufruirà del crescente apporto d’aria calda dal nord Africa e questo significa che dovremo prepararci ad affrontare la prima vera ondata di caldo dell’Estate 2019.

Ondata di caldo che entrerà nel vivo da metà settimana in poi, allorquando le temperature inizieranno a superare diffusamente 30°C raggiungendo picchi di 31-32°C. Venerdì, poi, venti meridionali roventi raggiungeranno la nostra Isola facendo aumentare ulteriormente le temperature lungo la fascia meridionale e orientale. Ci aspettiamo punte di 36-37°C, questo ciò che dicono ad oggi le proiezioni termiche ad alta risoluzione.

In presenza di venti di Scirocco le coste orientali saranno meno calde ma decisamente più umide. Tra l’altro la permanenza dell’Alta Pressione inizierà a far salire proprio i tassi di umidità relativa e localmente si avranno condizioni d’afa. Si andrà avanti così, probabilmente, per tutto il prossimo weekend. Poi vedremo, alcuni modelli indicano un possibile break con temporali e rinfrescata, altri invece ipotizzano una durata oltre metà giugno dell’ondata di caldo.

In collaborazione con Meteo Sardegna