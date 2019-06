Il Death Fest di Las Vegas è un principali festival statunitensi nel genere più estremo del metal, cioè il Death e tutte le varie sfaccettature dal Grind al Doom passando per il Black Metal.

Insomma Las Vegas dal 6 all’8 giugno sarà il ritrovo mondiale per gli amanti delle sonorità più potenti e sarà l’occasione, per la prima volta, per una band sarda di calcare quel palco. Infatti tra gli ospiti dell’edizione 2019 ci sono i Deathcrush, band sarda di Bessude che ormai rappresenta un punto di forza nella scena musicale estrema.

Attivi ormai da diversi anni, hanno alle spalle un ottimo album “Hell” e due tour in Europa, adesso l’esperienza negli Usa, ma ci aspettiamo tanto ancora da questa band sarda.