Svolta nelle indagini del delitto di Via Valsassina a Cagliari. Sono in corso le procedure per il fermo di indiziato di delitto per l’omicidio di Alfonso Musini, pensionato 88enne, trovato cadavere ieri sera a Cagliari, nel suo appartamento.

L’indiziato, secondo i Carabinieri del Nucleo investigativo Provinciale di Cagliari, é un 40enne pregiudicato di Cagliari.