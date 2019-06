I Carabinieri della Compagnia di Siniscola (Nu) nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno denunciato due uomini sorpresi alla guida in stato di ebbrezza. Sottoposti ai test etilometrici, avevano tassi alcolemici superiori a quelli consentiti. Per loro, oltre alla denuncia, è scattato anche il ritiro della patente e la confisca del mezzo.

L’attività ha consentito, inoltre, di denunciare un 25enne perché dopo la perquisizione personale e dell’auto, è stato trovato in possesso di alcune munizioni di cui non giustificava la provenienza.

Inoltre, un 30enne, è stato segnalato alla Prefettura di Nuoro quale assuntore in quanto trovato in possesso di una modica quantità di marijuana. Infine, due pregiudicati sono stati denunciati perché hanno violato le prescrizioni della sorveglianza speciale: i due uomini rispettivamente di 35 e 54 anni, durante i controlli non si facevano trovare nelle loro abitazioni.