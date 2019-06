Sarebbe stato ucciso con un grosso paio di forbici da lavoro, Adolfo Musini, l’anziano di 88 anni trovato morto nel tardo pomeriggio di ieri all’interno della sua abitazione in piazza Valsassina a Cagliari. Sarebbe stato colpito ripetutamente alla testa, fino alla morte.

I carabinieri del Nucleo investigativo hanno recuperato l’arma del delitto, a quanto pare su indicazione di Eugenio Corona, il 40enne sottoposto a fermo per l’omicidio. Ma non solo. I militari dell’Arma già ieri notte avevano recuperato alcuni indumenti, forse quelli indossati dal presunto assassino. I vestiti saranno passati al microscopio dagli specialisti del Ris intervenuti per i rilievi all’interno della casa dell’anziano.

Già ieri gli uomini del Nucleo investigativo erano andati a cercare Corona, che abita a poche centinaia di metri dall’abitazione del pensionato ucciso, ma non lo avevano rintracciato. È scattata quindi la caccia all’uomo, terminata questa mattina con il fermo del 40enne. Non si esclude che possa essere stato aiutato da qualcuno per nascondersi.