Questa mattina, a San Gavino Monreale, i Carabinieri del luogo insieme ai colleghi di Pabillonis, hanno arrestato in flagranza G.G., disoccupato 45enne di San Gavino, per i reati di evasione e di atti persecutori.

L’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari per quest’ultimo reato commesso nei confronti dell’ex fidanzata, questa mattina è uscito di casa violando le prescrizioni della misura cautelare, ed ha raggiunto la donna in un bar in Via Umberto I, dove l’ha minacciata ripetutamente di morte, per poi darsi alla fuga prima dell’arrivo dei militari, che comunque lo hanno rintracciato poco distante.

Arrestato, l’uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria.