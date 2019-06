Marco Carta, il cantante vincitore di Amici e Sanremo 2009, arrestato per un furto di magliette venerdì sera e il cui arresto non è poi stato convalidato dal giudice, non teme nulla dall’analisi delle telecamere di sorveglianza della Rinascente di piazza Duomo, a Milano, “e anzi, se escono fuori le immagini di quelle telecamere, non può essere che contento, perché lui si professa innocente”.

Lo ha spiegato il suo legale, l’avvocato Simone Ciro Giordano, chiarendo anche che “non è escluso che anche noi faremo acquisire” quelle immagini.

Il giudice nell’udienza di convalida per direttissima di sabato ha convalidato solo l’arresto della 53enne amica di Carta, che era con lui quella sera, e ha fissato l’inizio del processo per entrambi per il prossimo 20 settembre. Il cantante, ha spiegato il suo legale, “è tranquillo, perché è sicuro di essere innocente”.