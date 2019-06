Il fornitore «Ghost-Bikes» ha informato Migros che nel modello di bicicletta interessato dal richiamo, in vendita nelle filiali SportXX e Bike World, l’uso intenso per più anni può produrre crepe nel morsetto alla forcella dell’attacco del manubrio. I clienti possono far sostituire gratuitamente l’attacco del manubrio.

Il richiamo riguarda il seguente articolo:

Nome: Ghost Square E-Trekking B5.8

Misure telaio: S, M ed L

Colori: nero e oro

Numeri d’articolo del prodotto: 4648.134.00394; 4648.134.00494; 4648.134.00594 (riportati sul certificato di garanzia)

Le summenzionate crepe possono pregiudicare la sicurezza in sterzata dell’attacco del manubrio aumentando pertanto il rischio di incidenti. Le biciclette interessate dal richiamo sono state in vendita da marzo 2019. Migros, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, prega tutti i clienti che hanno acquistato da «SportXX» o da «Bike World» una bicicletta del modello interessato dal richiamo di riportarvela per la riparazione. L’attacco del manubrio sarà sostituito gratuitamente.