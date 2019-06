In una nota inviata agli organi di stampa, il Popolo della Famiglia prende posizione in merito alla Rwm che produce le bombe per l’Arabia Saudita, sponsor del terrorismo islamico.

“Il Popolo della Famiglia Sardegna conferma la sua posizione netta riguardo alla produzione di bombe nella fabbrica di Domusnovas, chiedendone la chiusura e la riconversione in attività lecite”, afferma la nota.

“Il PdF Sardegna, che parteciperà alle elezioni amministrative del 16 giugno a Cagliari e Sassari all’interno della coalizione di centrodestra, invita la stessa a fare quanto possibile perché si arrivi al pieno disarmo della fabbrica. Già in passato avevamo espresso parere negativo a proposito della produzione di armi a Domusnovas e intendiamo mantenere questa posizione. Il PdF Sardegna sarà pungolo attento su questo tema nel caso in cui si andasse a vincere le elezioni e a governare.