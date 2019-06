Una lettera aperta a tutti i cittadini di Isili, che porta la firma di numerose persone che non solo vogliono portare la propria solidarietà alla famiglia accusa di Vilipendio per aver esposto uno striscione nel balcone della loro casa, ma nella quale manifestano anche la loro preoccupazione per il fatto accaduto. Nasce così il comitato spontaneo “Balconi liberi”.

“Vogliamo condividere con voi tutti la nostra profonda preoccupazione per gli accadimenti che stanno colpendo una coppia di Isili, ma riteniamo siano di interesse più generale.

Il fatto riguarda il sequestro di uno striscione con la scritta “Salvini, Meloni & company il vostro odio è cacca sterile” , che ha avuto come conseguenza la notifica dell’ipotesi di reato così come descritto dagli artt. 110 e 290 del Codice Penale (Vilipendio alle alte cariche dello Stato, in concorso).

L’episodio citato è soltanto quello più recente e a noi più vicino, ma fa parte di una lunga serie di atti che vanno a comporre l’inquietante clima di una nazione che rischia di scivolare lentamente verso una deriva autoritaria ed anti-democratica.

Già da tempo assistiamo sconcertati all’emersione di atti di censura contrari allo spirito con il quale i padri costituenti scrissero l’Articolo 21: ”TUTTI HANNO DIRITTO DI MANIFESTARE LIBERAMENTE IL PROPRIO PENSIERO CON LA PAROLA, LO SCRITTO E OGNI ALTRO MEZZO DI DIFFUSIONE”.

Rivendichiamo per ogni cittadino di qualsiasi credo politico o ideologico il diritto ad esprimere ed esporre pubblicamente i propri convincimenti ed opinioni.

In virtù di questi sentimenti, ci assumiamo la responsabilità civica di stimolare la coscienza critica su questi temi, consci che una cittadinanza attiva e democraticamente matura abbia il dovere di intervenire preventivamente, prima che le prassi repressive e restrittive del libero pensiero diventino normalità politica ed istituzionale”.